"القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة بمنحها وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضاءه بخالص التهاني للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لحصولها على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تقديرا لجهودها المتميزة لتسهيل التفاوض فى ملف تمويل المناخ ب cop28.

وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن فخرها واعتزازها بتكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والذي يعتبر بمثابة تكريم للمرأة المصرية على المستوى العربي والدولي، لافته إلى أن هذا التكريم يأتى تتويجا لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وكفاءتها فى إدارة ملف المناخ ودعم الملفات البيئة وهو ما ظهر جلياً بداية من مؤتمر COP27 الذى إستضافته مصر في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وهو ما مهد الطريق لنجاح مؤتمر دبي cop28.

يذكر، أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لحصاد مؤتمر COP27 الذى إستضافته مصر في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، الذى مهد الطريق لنجاح مؤتمر دبي بقرارت فعالة على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتأكيد الإنتقال العادل للدول النامية دون المساس بمساراتهم للتنمية المستدامة وضمان حصول تلك الدول على تمويل المناخ.