بالصور.. موقف إنساني من شيخ الأزهر تجاه تلميذ أثناء افتتاح معهد بالأقصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

في لفتة إنسانية، جبر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخاطر تلميذ أزهري وأدخل السرور في قلبه بعد بكائه لِإلغاء فقرته المخصصة لإلقاء قصيدة شعرية، وذلك أثناء افتتاح معهد محمد عطيتو النموذجي لغات بالأقصر، بسبب ضيق الوقت.

وطلب شيخ الأزهر وقف مراسم الافتتاح للاستماع للطفل الذي ألقى قصيدته عن أدب أهل الصعيد وشهامتهم، وحرص الإمام الأكبر على تشجيعه وتأكيد تميزه في إلقاء الشعر والتقاط صورة تذكارية معه.

وشدد "الطيب"، على أهمية عدم التهاون بمشاعر التلاميذ، وطالب الحضور، وفي مقدمتهم قيادات الأزهر ومسؤولو المعهد، بضرورة منح التلاميذ الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، وتوجيه التشجيع لهم للاستثمار في هذه المواهب وتنميتها.

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