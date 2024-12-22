جهاز حماية المستهلك يطلق تطبيقاً لتيسير تقديم الشكاوى وخدمات متعددة

كتب- أحمد الجندي:

أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق تطبيقه الذكي، الذي يُعد خطوة مهمة لتعزيز قنوات التواصل مع المستهلكين وتيسير تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.

وأوضح الجهاز، أن التطبيق يتيح مجموعة من الخدمات المهمة وهي:

- متابعة أخبار وأنشطة الجهاز.

- النصائح الواجب اتباعها قبل شراء السلع.

- استدعاءات المنتجات المختلفة.

- التعرف على مراكز الخدمة والصيانة لما بعد البيع.

-التعرف على الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.

كيفية تحميل التطبيق

التطبيق متاح الآن عبر PLAYSTORE و APP STORE تحت اسم "جهاز حماية المستهلك CPA".

خطوات تسجيل الشكاوى عبر التطبيق

- إنشاء عضوية على التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- اختيار "شكوى جديدة" وإدخال بيانات الشكوى مع المستندات المطلوبة.

- متابعة حالة الشكوى من خلال قسم "متابعة شكوى".

أقسام التطبيق

- متابعة الأخبار وآخر التحديثات.

- التعرف على عناوين فروع الجهاز والجمعيات الأهلية.

- استدعاءات المنتجات والسلع.

- إرشادات ونصائح لضمان حقوق المستهلك.

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