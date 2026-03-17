نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة المنوفية ، برئاسة إبراهيم عصام، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة رقابية مفاجئة على عدد من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية وضبط منظومة الأسعار.

وتضمنت الحملة مُتابعة تنفيذ قرار معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد أوزان وأسعار بيع الخبز السياحي والأفرنجي، للتأكد من التزام المخابز بالضوابط المقررة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.



وتأتي هذه الحملات الرقابية ضمن تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار، وفي ضوء تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وجرى التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "5 قضايا" متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، وعلي الفور تم تحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.

وفي هذا الإطار، شدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور، موضحًا أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق

