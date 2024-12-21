وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية ببني سويف

كتب- أحمد جمعة:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية، الذي تنظمه مديرية صحة بني سويف، اليوم السبت، لمناقشة أحدث الأبحاث في علاج والتعامل مع مشكلات الأمراض غير السارية.

واستهل وزير الصحة، كلمته خلال المؤتمر، بتوجيه الشكر للدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، لإسهاماته في قطاعي الصحة والتعليم، والتي لمسها خلال زياراته المتكررة للمحافظة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أهمية هذا المؤتمر في رسم الخريطة الصحية لمحافظات جمهورية مصر العربية، منوهًا إلى اختلاف توزيع الأمراض والعادات والتقاليد لأبناء الشعب المصري على مستوى الجمهورية.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى الدور الكبير الذي تمثله المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي استطاعت أن تسلط الضوء على كثير من الأمراض، لافتًا إلى حرص وزارة الصحة، على الاهتمام بمرحلة التوقع والكشف المبكر للأمراض، إلى جانب الاهتمام بعلاج المرضى وبناء المستشفيات، وزيادة عدد الأسرة والحضانات.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المسوحات التي تم تنفيذها من خلال مبادرات الرئيس "100 مليون صحة" ومساهمتها في الرسم الدقيق لخريطة الأمراض غير السارية وأعداد المرضى وتوزيعهم جغرافيًا على مستوى الجمهورية، حيث تم التعامل مع مرضى القلب، والسكر والضغط، بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، ومتابعة هؤلاء المرضى وعلاجهم في المستشفيات، أو وحدات الرعاية الأساسية.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على ضرورة رسم خريطة صحية دقيقة لكل محافظة، حتى تستطيع وضع خطة للرصد والمسح والكشف المبكر والعلاج، ومتابعة تلك الأمراض والتقليل من حدة آثارها السلبية، كما وجه بالتوسع في حملات مبادرة الرئيس لصحة المرأة، حيث تبلغ أعداد السيدات بالمحافظة 3.6 مليون سيدة، منوهًا إلى أهمية التثقيف الصحي والتوعية بخطورة الأمراض غير السارية، وتقليل الأعداد المصابة.

من جانبه، توجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، لدعمه لهذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن السبب وراء اختيار الأمراض غير السارية يرجع إلى ارتفاع أعداد الإصابة بأمراض السمنة والقلب نتيجة نمط الحياة غير الصحي المتبع، موصيًا بالأخذ بالأسباب العلمية في بحث سبل مواجهة الأمراض غير السارية.

وفي كلمتها، أشارت الدكتوره سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إلى أن هذا المؤتمر يعد حدثًا علميًا فريدًا نتيحة تضافر الجهود في القطاع الصحي ببني سويف، لبحث سبل الوقاية من الأمراض عير السارية، كما يعد نواه حقيقة للتطوير، والتحديث في المنظومة الصحية من خلال تبادل الخبرات، من خلال ورش العمل التي يتضمنها المؤتمر.

اقرأ أيضًا:

نص قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته بمجلس الشيوخ -مستند

ذروة الشتاء في مصر.. موعد شهر طوبة 2025

وزير الكهرباء لـ"مصراوي": ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية عبر شبكة جديدة قريبًا

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء: أمطار وصقيع وحرارة أقل من 5 درجات