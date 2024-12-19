رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة استعدادًا لرأس السنة الميلادية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والتوجيهات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف قطاعات المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط، مؤكداً على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع قطاعات المحافظة خلال هذه الفترة.

توجيهات مهمة من محافظ الجيزة استعدادًا لرأس السنة الميلادية

وفي إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بالأعياد، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة أي إشغالات قد تعيق حركة المواطنين خلال أيام الإحتفال.

ودعا "النجار"، إلى التنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ بشكل فوري.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة، وزيادة الإضاءة في الشوارع والصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بمتابعة الحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى المرور على المستشفيات العامة والوحدات الصحية للتأكد من توافر النوبتجيات والتأكد من جاهزية الأطباء والتمريض خلال الأعياد.

وفي إطار متابعة الخدمات العامة، كلف محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتأكد من جاهزية مواقف السيارات وتنظيم الحركة، كما وجه مدير مديرية التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها بانتظام في منافذ البيع المختلفة.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان سلامة السلع المتداولة، مع التأكد من توفر الإسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية لتلبية احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ بتأكيد أهمية العمل المستمر لضمان توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ التوزيع في مختلف أنحاء المحافظة.

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