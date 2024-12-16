نقيب الصحفيين يدعو للإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة نظمت عددًا من الوقفات تضامنًا مع غزة، لافتًا إلى أن منح المؤتمر العام السادس للصحفيين شعار "فلسطين" ضرورة لدعم القضية في ظل الأحداث الراهنة.

وأضاف عبد الرحيم، خلال جلسة إعلان توصيات المؤتمر العام السادس، أن موقف النقابة الدائم الداعم للأشقاء واضح وصريح لا يستطيع أحد المزايدة عليه، موضحًا أنه يجب أن نفخر جميعًا كجيل وكمجلس نقابة بانعقاد هذا المؤتمر العام الذي جاء بعد مدة طويلة من الغياب.

واقترح توصية ترفع لمجلس النقابة بأن يعقد المؤتمر العام كل ٤ سنوات، مضيفًا "أرجو أن تضاف إلى توصيات المؤتمر"، لافتًا إلى أن التوصيات تتعلق بمستقبل الصحافة الورقية والتي تحتاج أن نقف بجوارها ونساندها، بالإضافة إلى قضايا النشر والمواد الدستورية الخاصة بها.

من جانبه قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: اليوم هو يوم مهم في تاريخ النقابة وعمر المجلس، لا يمكن أن ننسى أساتذتنا ونقبائنا السابقين، وحرصًا على وجودهم في افتتاح المؤتمر العام السادس، ونحن نجلهم ونحترمهم وما قدموه للنقابة، ومن أشرفوا على مؤتمراتها العامة ومن أسسوا تاريخها.

وأوضح "البلشي"، أن المشهد عبر عن صحافة مصر وصحفييها، موجها الشكر لجموع الصحفيين الذين لبوا نداء مهنتهم، وكل من شارك في الجلسات ومجلس النقابة، والأمانة العامة.

وأوضح أن نتائج الاستبيان التي شارك فيها ١٥٠٠ صحفي أعطتنا مؤشرًا على الأزمات وما نحتاج لمعالجتها، مجددًا دعوته بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، قائلًا": سنعمل على تقديم أوراق عمل بشأن قانون العمل وقانون تداول المعلومات، والوصول إلى قانون لمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".

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