وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالسادات بتكلفة 1.2 مليون دولار

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كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة "انترستات للصناعات الورقية"، بمدينة السادات.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة البيئة للمنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة بمدينة السادات، وضمن خطة الإصحاح البيئي لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي وفصل مسارات مياه الصرف بالشركة، طبقًا لنسب تركيز الملوثات ومخرجات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 برئاسة وزارة البيئة بشأن التقييم الفني والبيئي للمنشآت الصناعية التي ينتج عنها صرف صناعي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم تنفيذ محطة معالجة بتكنولوجيا المعالجة 6 البيولوجية لجزء من مياه الصرف بطاقة تصميمية 2100 متر مكعب/ يوم، وذلك على مساحة 2500 متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليون دولار تقريبًا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الشركة تمتلك محطة معالجة أولية بطاقة تصميمية تصل إلى 4500 متر مكعب/ يوم.

وتابعت الوزيرة، أن تلك المحطة يتم من خلالها خفض نسبة الأكسجين الكيميائي المستهلك، والأحمال البيئية الأخرى، إلى الحد المسموح به بيئيًا، ويتم خلطه بالجزء المتبقي من المرحلة الأولية الذي يقدر بحوالي 2400 متر مكعب/ يوم، والصرف المطابق على الشبكة العمومية.

وأضافت أنه يتم التخلص الآمن من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة بعد تجفيفها، من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال والحاصلة على موافقات وزارة البيئة وترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

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