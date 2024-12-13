وزير الري: نتخذ كافة الإجراءات لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المقررة

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المقررة، وكذا الالتزام بتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة، طبقاً لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى حرصه على متابعة إدارة المنظومة المائية، بما يضمن توصيل المياه للمنتفعين بالمقننات المقررة وفي التوقيتات المناسبة.

موقف إيراد النهر

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، ومتابعة الموقف المائي خلال موسم الزراعات الشتوية، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين.

متابعة توزيع المياه

ووجه الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - بمتابعة كافة الإجراءات الجارية خلال موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين من خلال المرور الدوري على الطبيعة من مسئولي الري بالمحافظات، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه والالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، وأعمال تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقي الخاصة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والاستفادة من منظومة التلميتري لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف، وإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية للوفاء بالاحتياجات المائية، وكذا متابعة تشغيل محطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية ومتابعة تنفيذ خطط الصيانة الدورية لها لضمان استعدادها بالشكل الأمثل.

وأوضح الوزير أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية والعامة للري بالمحافظات، طبقا لمدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بكل محافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى وسرعة الاستجابة لأي طوارئ وحسمها في المهد.

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