في أول يوم عمل.. خالد عبد العزيز يتعهد بتطوير العمل داخل المجلس الأعلى للإعلام

كتب- محمد نصار:

حرص المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، على المرور على جميع العاملين بالمجلس ومصافحتهم.

وأكد "عبد العزيز"، بحسب بيان اليوم الأحد، ضرورة تطوير العمل داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة القادمة.

وعقب ذلك، عقد رئيس المجلس اجتماعًا مع أعضاء المجلس بكامل تشكيلهم، وناقش خلاله أبرز الملفات في المجلس وضرورة العمل على سرعة الانتهاء منها والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

اقرأ أيضا:

طروحات المطارات.. بيان حكومي مهم بشأن خطة التطوير

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)

25 صورة ترصد أعمال حصر عقارات بمنطقتين في القاهرة استعدادًا لتطويرهما

حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة عدة أيام