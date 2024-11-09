وزير الإنتاج الحربي يستقبل وزير الدفاع الأنجولي لبحث التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:





استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الدفاع الوطني الأنجولي، السيد جواو إيرنيستو دوس سانتوس، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأنجولا.



جرى الاجتماع في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد نيلسون مانويل كوزمي، سفير أنجولا بمصر، وعدد من القيادات المصرية والأنجولية.



ورحب الوزير المصري بالوفد وأكد عمق العلاقات بين البلدين والتي شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنجولا في 2023. كما هنأ الجانب الأنجولي بقرب توليهم رئاسة الاتحاد الأفريقي.



واستعرض الوزير المصري إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التي تضم 16 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات والصيانة، بالإضافة إلى مركز بحث علمي ومرافق تدريبية وطبية.



وأوضح أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في الصناعة الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع قومية وتنموية، ودعم التطور الصناعي والتكنولوجي.



وأشاد وزير الدفاع الأنجولي بقدرات مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والتنمية في أفريقيا، معربًا عن تقديره العميق لمصر قيادةً وشعبًا، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في ظل عضويتهما بمجلس السلم والأمن الأفريقي.



وأبدى الوزير الأنجولي اهتمامًا بالاستفادة من إمكانيات الإنتاج الحربي المصري، وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين الشركات الأنجولية والمصرية في التصنيع العسكري، مثمنًا جهود مصر في توطين التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية.



واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية تبادل الوفود والزيارات لتعزيز التعاون والاطلاع على الإمكانيات الصناعية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية بين مصر وأنجولا.

