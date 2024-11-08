رئيس "شباب النواب": عرضت على رئيس الوزراء مشكلات الإسكان ببورسعيد

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من الملفات التي طرحها علي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه، برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، جاء أبرزها ملف مشكلات ملف الإسكان الاجتماعي والتعاوني بمحافظة بورسعيد.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تقدم بطلب خلال كلمته في الاجتماع، بطلب لرئيس الوزراء لزيارة محافظة بورسعيد والالتقاء بالنواب بحضور وزير المجالس النيابية، ووزير الإسكان والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ومحافظ بورسعيد لحل مشكلة الإسكان التي تمس كل أسره بالمحافظة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن نواب بورسعيد عرضوا على رئيس الوزراء مشكلة الإسكان في المحافظة الباسلة من قبل في الفصل التشريعي الأول وقت ان كان المهندس مصطفي مدبولي وزيرًا للإسكان، لافتًا إلى أن ملف الإسكان من أهم الملفات التي تشغل المواطن البورسعيدي.

وأكد البرلماني، أن المهندس مصطفي مدبولي وعد بزيارة في القريب العاجل لمحافظة بورسعيد، من أجل الوصول إلى حل لتلك الإشكالية، أسوة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بمحافظة السويس والتي كان لها عظيم الأثر علي المواطنين بالمحافظة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بحرص رئيس الوزراء على مقابلة نواب البرلمان والاستماع لوجهة نظرهم في مختلف القضايا، وكذلك الاستماع لمطالب المتعلقة بمشكلات المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، مقترحًا ⁠تكرار اللقاء بهذا التمثيل في كل محافظه من محافظات مصر، للمساهمة في حل مشكلات تهم قطاع كبير في كل المحافظة خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه للمواطنين.