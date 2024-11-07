إعلان

وزير العمل: تطوير البنية التحتية للمديريات وميكنة جميع الخدمات قريبًا

03:27 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (4)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (3)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (2)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (5)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (8)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (9)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (10)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (11)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (7)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (13)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (14)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (15)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (16)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (6)
  • عرض 16 صورة
    محمد جبران وزير العمل (12)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد جبران، وزير العمل، جولة مفاجئة شملت مجلة العمل، ومركز تدريب الخانكة، ومديرية عمل القاهرة، حيث التقى خلالها بالعاملين وناقش العديد من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء في مجالات العمل المختلفة.

بدأ الوزير جولته بمجلة العمل، حيث شدد على ضرورة التطوير الفني والتحريري والانضباط في العمل والتركيز على القضايا الميدانية التي تهم المواطنين.

ثم توجه إلى مركز تدريب مهني الخانكة، حيث دعا إلى تكثيف الجهود مع الجهات المختلفة لتفعيل بروتوكولات التدريب وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص عمل للمواطنين من خلال المشروعات الصغيرة.

كما التقى بعدد من المتدربات في مجال الخياطة، وأثنى على أدائهن، مؤكدًا ضرورة توفير فرص عمل لهن.

وفي مديرية عمل القاهرة، تفقد الوزير طريقة تقديم الخدمات للمواطنين، وقام بتدخل مباشر لحل مشكلة لأحد المواطنين الراغبين في السفر للخارج، كما شهد مفاوضات ناجحة لصالح العاملين في شركة طيران "فلاي إيجيبت".

وفي ختام جولته، عقد الوزير اجتماعًا مع العاملين في المديرية، حيث أكد أن الوزارة ستشهد في الفترة المقبلة تطويرًا في البنية التحتية للمديريات، بالإضافة إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل.

محمد جبران وزير العمل جولة مفاجئة تطوير البنية التحتية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات

إعلان

إعلان

يوم حزين.. وفاة صائدي الدبابات والطائرات بحرب أكتوبر 1973
غرق لنش سياحي في البحر الأحمر.. وإنقاذ 30 أجنبيا ومصريا
طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية