وزير العمل: تطوير البنية التحتية للمديريات وميكنة جميع الخدمات قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد جبران، وزير العمل، جولة مفاجئة شملت مجلة العمل، ومركز تدريب الخانكة، ومديرية عمل القاهرة، حيث التقى خلالها بالعاملين وناقش العديد من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء في مجالات العمل المختلفة.

بدأ الوزير جولته بمجلة العمل، حيث شدد على ضرورة التطوير الفني والتحريري والانضباط في العمل والتركيز على القضايا الميدانية التي تهم المواطنين.

ثم توجه إلى مركز تدريب مهني الخانكة، حيث دعا إلى تكثيف الجهود مع الجهات المختلفة لتفعيل بروتوكولات التدريب وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص عمل للمواطنين من خلال المشروعات الصغيرة.

كما التقى بعدد من المتدربات في مجال الخياطة، وأثنى على أدائهن، مؤكدًا ضرورة توفير فرص عمل لهن.

وفي مديرية عمل القاهرة، تفقد الوزير طريقة تقديم الخدمات للمواطنين، وقام بتدخل مباشر لحل مشكلة لأحد المواطنين الراغبين في السفر للخارج، كما شهد مفاوضات ناجحة لصالح العاملين في شركة طيران "فلاي إيجيبت".

وفي ختام جولته، عقد الوزير اجتماعًا مع العاملين في المديرية، حيث أكد أن الوزارة ستشهد في الفترة المقبلة تطويرًا في البنية التحتية للمديريات، بالإضافة إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل.