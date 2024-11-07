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محافظ القاهرة يزور جناح موسكو بالمنتدى الحضري العالمي

03:00 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يزور جناح موسكو بالمنتدى الحضري العالمي
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يزور جناح موسكو بالمنتدى الحضري العالمي
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يزور جناح موسكو بالمنتدى الحضري العالمي
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يزور جناح موسكو بالمنتدى الحضري العالمي
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يزور جناح موسكو بالمنتدى الحضري العالمي
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كتب- محمد نصار:

التقى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سيرجي شيريمين وزير حكومة موسكو رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو في إطار مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وموسكو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون وسبل تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة وزيادة التنسيق بين القاهرة وموسكو بما يرسخ آفاق العمل الثنائي وتنميته على مختلف الأصعدة.

كما قام محافظ القاهرة بزيارة لجناح موسكو بالمنتدى استجابة لدعوة وزير حكومة موسكو اطلع خلالها على مشروعات البنية التحتية الحديثة بموسكو التي تدعم تطوير الحلول العالية التقنية في مجالات مختلفة، مثل الإسكان وإعادة تخطيط المدن.

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