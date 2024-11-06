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محافظ القاهرة يلتقي وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية

03:27 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية
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كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية المشارك ضمن وفد مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أعرب الوفد عن تطلعه لانضمام القاهرة للمنظمة باعتبارها مدينة كبيرة لها ذات مكانة دولية وموقع استراتيجى تعد إضافة كبيرة للمنظمة.

والمنظمة العالمية للمدن الذكية ( WeGO) هيئة استشارية دولية للمدن والحكومات المحلية والشركات والجهات التي تبذل جهودًا لتحويل المدن لتصبح ذكية ومستدامة.

ولدى WeGO أكثر من 200 عضو، وتعد منصة دولية لتحسين جودة الحياة للسكان، وابتكار تقديم الخدمات العامة، وتعزيز القوة التنافسية الإقليمية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاصPPP.

وتأسست WeGO في عام 2010، باسم المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية ( World e-GovermentsOrganization, WeGO) وضمت 50 مدينة مؤسسة، وتغير اسمها فيما بعد لتصبح المنظمة العالمية للمدن الذكية في عام 2017.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المنظمة العالمية للمدن الذكية
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