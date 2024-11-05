بالصور.. محافظة الجيزة تغلق كيانات تعليمية "سودانية ويمنية" لإدارتها دون ترخيص

صور.. عدد من وفود المنتدى الحضري العالمي في زيارة لقرية الفواخير

كتب- محمد أبو بكر:

نفذت محافظة الجيزة قرارات غلق وتشميع لعدد من الكيانات التي تمارس أنشطة للتعليم السوداني واليمني بحي بولاق الدكرور وذلك لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية بالمخالفة يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات التي نفذها حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع شرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع مدرسة المشارق بشارع الملكة ومدرسة النخبة اليمنية ومدارس الايقان والنيل وذلك بحي بولاق الدكرور.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي كيانات غير حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

من جهة أخرى، وقع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خطاب النوايا لإقامة التوأمة مع مدينة نانجينج الصينية وذلك بديوان عام المحافظة بحضور وفد المدينة والمرافقين له ومندوبي سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر.

وخلال مراسم التوقيع رحب المحافظ بـ "تشين يونج" العضو الدائم في لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة نانجينج ووفدي المدينة والسفارة الصينية، مؤكدا على سعي المحافظة الدائم لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين المحافظة ومختلف المدن حول العالم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تبادل الخبرات وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف البلدان وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.

وعبر محافظ الجيزة عن حماسه لتوقيع الاتفاقية.. مشيرا إلى عزمه تسخير كافة إمكانيات المحافظة لسرعة ترجمة بنود الإتفاقية على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات التي تتمتع بها المدينة لكونها أحد أهم مدن مقاطعة جيانجسو بجمهورية الصين الشعبية، والتي تتمتع بتنوع في الأنشطة الاقتصادية والذي من شأنه زيادة مجالات التعاون المتوقعة بين الجانبين.

وأكد المحافظ على أهمية التوأمة والدور المحوري الذي من المقرر أن تلعبه في زيادة حجم التعاون بين مصر والصين من جهة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الجيزة من جهة أخرى لكونها تشمل العديد من جوانب التنمية والتي تضمنت تقوية وتعزيز المنفعة المتبادلة بين مواطني محافظة الجيزة ومواطني مدينة نانجينج، وتطوير آليات تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات في قطاعات السياحة والثقافة والتكنولوجيا وحماية الآثار والتقاليد والموروثات الشعبية.

وأشار المحافظ إلى تطرق الإتفاقية لتكثيف التعليم المتبادل حول الحوكمة الحضارية بين الموظفين بالمنشآت العامة بالبلدين بقطاعات حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية لدعم الصناعات الناشئة وأصحاب الحرف.

كما رحبت هند عبدالحليم نائب المحافظ بوفد المدينة والسفارة الصينية.. معربة عن تطلعها لتكرار الزيارة وعزمها عقد المزيد من الاجتماعات وجلسات التفاهم حول بنود الاتفاقية لبحث آليات التنفيذ وتفعيل برامجها.

من جانبه، عبر تشين يونج وأعضاء وفد مدينة نانجينج وسفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر عن شكرهم لحفاوة الاستقبال مبدين سعادتهم بزيارة محافظة الجيزة والتي تتمتع بمكانة كبيرة لدى الشعب الصيني.

كما أكد مسؤلو الوفد على حرص جمهورية الصين قيادة وشعبا على تعزيز التعاون مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، إستكمالا للتاريخ الممتد من العلاقات المشتركة بين الدولتين معربين عن تطلعهم لسرعة تنفيذ بنود الإتفاقية وتوسع الأعمال لتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

وقدم أعضاء الوفد الدعوة لمحافظ الجيزة والحضور لتبادل الزيارات بين المدينتين لتعزيز سبل التعاون ومشاركة المزيد من الخبرات والتجارب.

وبنهاية الحفل تبادل الجانبان الهدايا والتقاط الصور التذكارية.