رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الأحد 10 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء وبعد غد الأربعاء 6 نوفمبر طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والأماكن القريبة منها و سقوط أمطار خفيفة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وبخصوص حالة الطقس يومي السبت 9 نوفمبر والأحد 10 نوفمبر فمن المتوقع نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وعلى فترات متقطعة.