وزيرة التضامن تزور جناح "القومي للمرأة" بالمنتدى الحضري العالمي -(صور)

كتبت- نور العمروسي:

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوات المجلس القومي للمرأة، جناح المجلس القومي للمرأة بالمنتدى الحضري العالمي WUF12.

كما تفقدت الجناح كل من القاضية أمل عمار والدكتورة سهام جبريل، والدكتورة نسرين البغدادي عضوات المجلس القومي على هامش المنتدى الذى يقام خلال الفترة من ٤ لـ ٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

وأشادت عضوات المجلس، بالجناح الذي يتضمن التعريف بجميع الخدمات التي يقدمها المجلس مما يساهم في نشر الوعي بدوره وجهوده لزوار المنتدى.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي، جناح المجلس وأشادت به وبجودة منتجات السيدات، حيث تضمن جناح المجلس معرضًا لمنتجات السيدات المختلفة من الحقائب المصنوعة من الجلد والنسيج الصوف وشيلان مصنوعة من التلي وحقائب مصنوعة من القماش والجلد، ومرايات، وحلي، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة الغير الشرعية.

كما تضمن جناح المجلس ركن خاص لبرنامج تحويشة - مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، وركن للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوي المرأة.