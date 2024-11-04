فرص وظائف "قيادية" بالمحطات النووية -تفاصيل

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف القيادية المختلفة، مشيرةً إلى أن التقديم على الوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم يكون إلكترونيًّا وحصريًّا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمنت الوظائف الشاغرة المعلن عنها ما يلي:

مدير عام الخدمات الطبية بالديوان العام

مدير عام الخدمات الطبية بالموقع

مدير عام الفتوى والعقود

ويشترط في مَن يتقدم لشغل الوظائف القيادية، ما يلي:

الحصول على مؤهل عالٍ مناسب في مجال (الطب والجراحة- طب وجراحة الفم والأسنان- العلاج الطبيعي- الصيدلة).

القيد بالنقابة.

خبرة لا تقل عن ١٢ سنة في المجالات المختلفة لعمل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة، إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.