"القومي للمرأة" ينظم ندوة "دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد"

كتبت- نور العمروسي:

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد"، ضمن أنشطة حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بحضور كلا من الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى جانب المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي خلال الندوة على أهمية زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومة، مشيرة إلى أن المرأة دائماً ما تثري المجتمع بنشر المبادىء البناءة إلى جانب جهود الدولة في مكافحة الفساد مشددة على أن المرأة هي بداية منظومة مكافحة الفساد.

كما عرضت الدكتورة نسرين البغدادي أهم القوانين الداعمة للمرأة في مجال العمل والتي تدعم المساواة بين الجنسين لتكفل لها حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.

فيما عرض المستشار أحمد النجار دور وحدات مناهضة العنف والبرامج التى تتبناها في هذا المسار كما أبرز دور الوحدات الصحية التي تتعامل مع السيدات والفتيات اللاتى تتعرضم للعنف حيث يكمن دورها في تعزيز صحة المرأة المصرية من الناحية الجسدية والنفسية وذلك لضمان تمام سلامتها وباعتبارها نواة لسلامة أسرتها كما دعى إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية التى تعمل فى مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وأكد المستشار أيمن نبيل على أهمية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد كما دعى إلى تشجيع مشاركة المجتمع والإطار المؤسسى لمكافحة الفساد في مصر لتتكامل مع إستراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ مؤكداً على أهمية جهود الدولة المصرية في هذا الإطار ودور المرأة في مكافحة الفساد إلى جانب دور الحوكمة الفاعل في هذا المجال.