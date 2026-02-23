إعلان

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار رعدية

كتب : محمد عبدالناصر

03:00 ص 23/02/2026
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار تمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد يصاحبها نشاط رعدي على فترات متقطعة. كما تمتد فرص الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وأجزاء من بني سويف والفيوم، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة لتسجل على السواحل الشمالية ما بين 16 و17 درجة مئوية، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تتراوح في جنوب البلاد بين 21 و24 درجة، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب المناطق.

كما حذرت الهيئة من إثارة الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق. وتشهد سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

وأكدت الأرصاد أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط رياح قوي نتيجة الهواء الهابط، مع احتمالية سقوط حبات البرد وضربات البرق على بعض المناطق، مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات المستمرة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

