عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لقاءً عاجلًا لبحث الحلول الفورية للقضاء على بعض بؤر وتجمعات المخلفات والرتش التي تم رصدها خلال الجولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري، وذلك عقب الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة ناهيا بمدينة كرداسة.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير المساعد، لسرعة دعم منظومة النظافة ورفع كفاءتها بنطاق المدينة، مع إعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن الدفع باللوادر والقلابات والمعدات اللازمة لرفع البؤر التي تم رصدها بمنطقة ناهيا، والانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني محدد.

وشدد "الأنصاري"، على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة، مكلفًا رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بإعداد تقرير يومي بمعدلات التنفيذ وتقييم أداء الجهات المختصة ومدى التزامها بالتكليفات الصادرة، مع التعامل الفوري مع أية معوقات.

كما أكد المحافظ، استمرار الحملات المكثفة لرصد السيارات المخالفة لقرارات منع إلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان استدامة النتائج وتحقيق الانضباط الكامل.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف، معاون المحافظ، واللواء ذكي سلام، رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومحمد حسني، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

