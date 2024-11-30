محافظ الجيزة يعاين عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء جراج خاص بمستشفى أم المصريين

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم السبت بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية.

وعاين "النجار"، خلال الجولة، عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين بحي جنوب الجيزة.

ووجه المحافظ، رئيس الحي، بسرعة إخلاء أحد المواقع التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل المواجهة للمستشفى، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لها والاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لسرعة تخطيط وإنشاء الجراج والانتهاء منه بالتزامن مع افتتاح أعمال تطوير المستشفى.

إنشاء جراج لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين بالجيزة

قال محافظ الجيزة، إن مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال جولته لتفقد أعمال تطوير المستشفى، والذي سيراعي خلال تخطيطه حركة المواطنين من خلال توفير سلم للمشاة لنقل المترددين من وإلى المستشفى والجراج، وسيتم دعمه بمصعد كهربائي لتسهيل حركة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر إعادة التخطيط المروري ورفع كفاءة وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى، واستحداث ساحات انتظار لاستيعاب المركبات الخاصة بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرافقين لهم خاصة بعد انتهاء أعمال التطوير والتي من المقرر أن تضاعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وتفقد المحافظ، الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكي بحي العمرانية، مشددًا على سرعة إعداد الموقع وتأهيله لإقامة منافذ السلع التابعة للوزارة وإتاحة منتجاتها للمواطنين أسبوعيًا بعد نجاح التجربة بالموقع الأول بشارع الصوامع بحي إمبابة.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية، بمنع الإشغالات ورفع أي تعديات أو تجمعات للمخلفات والقمامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمتابعة الدورية للموقع؛ للتأكد من جاهزيته أسبوعيًا لإقامة السوق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة المرورية بمحيطه، على أن يتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالشارع مع انتهاء اليوم المقرر لإقامة السوق كل أسبوع.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد جراج الحملة ومخازن حي العمرانية حيث راجع المحافظ، كشوف الحركة والصيانة ووارد وصادر المخازن للاطمئنان على استقرار أعمال التدوين والأرشفة وسلامة السيارات والمعدات.

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