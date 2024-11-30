أستاذ الاقتصاد المنزلي تدافع عن ميزانية الـ3000 جنيه.. وأديب يرد: كده محتاجين بركة

كتب- حسن مرسي:

دافعت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، عن تصريحاتها المثيرة للجدل التي اقترحت فيها ميزانية شهرية قدرها 3000 جنيه لتلبية احتياجات أسرة مكونة من أربعة أفراد.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أوضحت حمزة أنها كانت تهدف إلى مساعدة الأسر محدودة الدخل في تدبير احتياجاتها، معقبة: "أنا مش بخاطب جمهور السوشيال اللي معاه موبايل موديل العام وباقة نت، أنا بخاطب ست البيت اللي بتجاهد في توفير احتياجات بيتها،

وأشارت حمزة إلى أنها تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 12 عامًا في الظهور الإعلامي، متابعة: "عملت 150 لقاء تليفزيوني ومش محتاجة ترند أو شهرة ".

وتحدت أي شخص يجادل في صحة أسعار المنتجات التي ذكرتها، مشددة على أنها لا تتولى مسؤولية تسعير المنتجات أو تحديد الدخل، ولم تتطرق للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

واستطردت: "أتحدى حد يقول يطلع سعر منتج قولته غلط في حواري بالأمس، لكن لا جهة تسعير أو تحديد دخل ولم أتطرق للخدمات زي الكهرباء أو المياه، وكل الستات تعرف تعمل الصابون والمنظفات من بواقي الزيت".

وعن تطرقها لميزانية المنزل من اللحوم والدواجن والأسماك، أوضحت الدكتورة روضة حمزة: "أتحدى جزار ميعرفش يقطع كليو اللحمة لـ12 قطعة، والفرخة ممكن تقسميها لـ8 قطع والسمكة المكرونة لـ4 قطع، مفيش أسرة مصرية بتاكل لحمة كل يوم،

في ردٍ على تصريحاتها، أعرب عمرو أديب عن استغرابه من الميزانية المقترحة، قائلًا إنهم بحاجة إلى "بركة" أكثر من ميزانية محددة.

وطرح تساؤلات تتعلق بمدى إمكانية صرف 100 جنيه يوميًا، قائلًا: "انتي عايزة الأسرة تصرف 100 جنيه يوميًا، لو هروح سوق الخضار أشتري بـ50 جنيه هيتكلف 1500 جنيه شهريا، طب الناس مش هتجيب لتر لبن أو كرتونة بيض طول الشهر، طب مش هعمل لعيالي سندوتشين جبنة وحلاوة للمدرسة الصبح، طب الـ10 أرغفة بـ2 جنيه غير الفينو، هوا حد يعرف يجيب كيلو عدس النهاردة، هو الميزانية بتاعتك فيها فاكهة؟".

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