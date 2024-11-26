الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

وزير الأوقاف يوجه بترميم مسجد أثري بالحسين مغلق منذ 16 عامًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

واصلت وزارة الأوقاف، جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 24 مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادمة 27 من جمادى الأولى 1446 من الهجرة، الموافق 29 من نوفمبر 2024، في مختلف المحافظات، 16 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و8 أخرى بنظام الصيانة والتطوير.

إجمالي المساجد الجديدة منذ يوليو 2024

أعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم، وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 442 مسجدًا، من بينها 327 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 12523 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و4 ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد السيقان، قرية قافلة، مركز أبو حمص، ومسجد الإخلاص، عزبة عشماوي، قرية زاوية حمور، مركز الدلنجات، ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة الشناوي، قرية بطورس، مركز أبوحمص، ومسجد النور، عزبة غراب، مركز دمنهور، ومسجد كوم تروجي الشرقي الوسطاني، قرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، ومسجد منشية البهي، قرية صفط الحرية، مركز إيتاي البارود، وصيانة مسجد مقلد، عزبة مقلد، قرية فيشا، مركز المحمودية.

- كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الدياسطي، قرية الدياسطي، مركز الحامول، ومسجد حسن زعلوك، عزبة سعدون، قرية شباس الملح، مركز دسوق بحري.

- الدقهلية، تم إحلال وتجديد المسجد الكبير، قرية أم حمدان، منشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس.

- الغربية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الخطيب، مركز بسيون.

- أسوان، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشيخ إبراهيم العتيق، نجع الشيخ إبراهيم، مركز دراو.

- المنوفية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الشرقي، قرية سلكا، مركز شبين الكوم.

- الإسكندرية، شملت الأعمال إنشاء مسجد الفتح الإسلامي، عزبة محسن، نمرة ١٠، حي الرمل، وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة الصعايدة، حي الرمل.

- الفيوم، تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن السبخاية، قرية قصر رشوان، مركز طامية، ومسجد الرحمة، عزبة المساكن الشعبية، قرية السعيدية، مركز سنورس.

- المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، قرية بلهارسة، مركز مغاغة.

- قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد آل فراج، قرية الرزقة، مركز أبو تشت، ومسجد آل مكي، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد فاطمة الزهراء، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد آل يونس، نجع أحمد علي، الدهسة، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد السلام، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط.

- الأقصر، شملت الأعمال صيانة مسجد الإيمان الهوارين، قرية العشي، مركز الزينية.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز شقق "سكن لكل المصريين 5"- خطوات الحصول على وحدة

هل ينهي حكم الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة؟.. خبير يوضح

أمطار وبرودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

مصدر يكشف موعد رد جدية حجز برامج الحج 2025