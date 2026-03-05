قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة التطورات في إيران والشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء، أن روبيو أكد لنظيره التركي أن أي هجوم على سيادة الأراضي التركية غير مقبول، وتعهد بتقديم الدعم الكامل من الولايات المتحدة.

وأكدت أن روبيو تواصل مع نظيره السعودي فيصل فرحان عبدالله آل سعود، معربا له عن امتنانه لرد المملكة على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن روبيو ونظيره السعودي ناقش التهديدات المستمرة للنظام الإيراني على الاستقرار الإقليمي.