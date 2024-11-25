نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار البيض وموعد بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

شعبة الدواجن: البيض المحلي أرخص من التركي

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من البيض، مما يجعلها ليست في حاجة للاستيراد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح السيد أن التحدي الرئيسي يكمن في تسعير البيض، حيث تجاوز بعض المنتجين الأسعار، خصوصًا في السلاسل التجارية التي فرضت هوامش ربح مرتفعة وغير مقبولة.

سامح عاشور عن استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب: قرار يتبعه إجراءات

أشاد سامح عاشور، المحامي بالنقض ونقيب المحامين الأسبق، بقرار رفع اسم 716 شخصًا من قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

وفي مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، ذكر عاشور أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب، مشيرًا إلى أنه ينبئ بوجود إجراءات أخرى قادمة تهدف إلى تصفية العديد من الشوائب، مما يعيد اندماج كثير من المواطنين في المجتمع.

رئيس صرف صحي الإسكندرية: مشاهد الغرق بسبب الأمطار لم تعد تتكرر

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار بناءً على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أوضح نافع أن الشركة نشرت جميع سياراتها وبدالاتها، بإجمالي 180 معدة وسيارة متواجدة في الشوارع لمواجهة أي أزمات قد تنشأ.

بعد ارتفاع الأمواج لـ6 أمتار.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض الإسكندرية لـ"تسونامي"

أكدت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية تعرضت إلى ارتفاع الامواج ونشاط رياح كبير على المناطق الساحلية، ووصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط لـ6 أمتار وسرعة الرياح وصلت لـ80متر / الساعة، وهو ما أدى خروج المياه عن الشاطئ.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "تسونامي" ليس ارتفاع في الأمواج ولكن أصله زلزال يحدث في البحر وهذا ما لم يحدث، مؤكدة أنه من الطبيعي حدوث تقلبات جوية وارتفاعات أمواج مع الاقتراب من دخول فصل الشتاء، مضيفة: "لم نشهد أي تسونامي في مصر وما حدث هو منخفض جوي".

الصحة تعلن موعد بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن بدء إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية محليًا في شهر أبريل المقبل.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة تسعى لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات محليًا، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية.

أحمد موسى: القضاء وأجهزة الأمن هما المعنيان بإدارة قوائم الإرهاب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المسؤولية بشأن إدراج الأسماء أو رفعها من قوائم الإرهاب تعود إلى القضاء وأجهزة الأمن، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون ومؤسسات، موضحًا أن النيابة العامة تعمل بشكل مستمر للإفراج عن المحبوسين بناءً على توجيهات الرئيس.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أشار "موسى"، إلى أن أي متهم يشكل تهديدًا لأمن المجتمع لا يُفرج عنه، موضحًا أن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، وذلك بعد توجيه الرئيس بمراجعة الأسماء المدرجة بناءً على التحريات.