وزيرة البيئة: مصر والإمارات تواجهان مشكلة ندرة المياه

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، لبحث سبل التعاون في عدد من الموضوعات البيئية المختلفة.

جاء ذلك بحضور سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعلى هامش مفاوضات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف 29 للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو بأذربيجان.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع تناول سبل التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، وإجراءات خفض تلوث الهواء، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.

مشكلة ندرة المياه في مصر والإمارات

دعت ياسمين فؤاد، نظيرتها لزيارة مصر في وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن مراكز بحثية، وقطاع خاص، وجامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث في عدة مجالات تؤثر على المنطقة خاصة في ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والإمارات، حيث تواجه الدولتين مشكلة في ندرة المياه، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائي بين مصر والإمارات في عدد من المجالات البيئية المختلفة، حيث تتمتع مصر بخبرات في مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي ونبات المنجروف، وإدارة المحميات الطبيعية، وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بخبرات كبيرة في التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحري وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد تفقدت الوزيرتان، الجناح الإماراتي.

من ناحية أخرى، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، لقاءً ثنائيًا مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة وخاصة التغيرات المناخية.

وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الطاقة السعودي، الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن "الهدف الجمعي المحدد الجديد"، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية، حيث يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية.

وأكدت ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، ضرورة توحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في المفاوضات المتعلقة بالهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.

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