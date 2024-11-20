بنيجي في الدين ونفتي.. خالد الجندي: يجب وضع سقف للأفكار الكونية المتعلقة بوجود الله

كتبت -داليا الظنيني:



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة وضع سقف للأفكار الكونية المتعلقة بوجود الله عز وجل.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "انت مضطر تحط سقف لأفكارك، ما انت بتحط سقف للأفكار لما بتروح لدكتور وانت مش فاهم الحالة المرضية إيه، ومش بتفتي، وبتخلي الدكتور يشوف شغله".

استكمل: "بتحط سقف لأفكارك لما بتسلم بيتك لمهندس يبنيهولك، فمبتفتيش وبتخلي المهندس يحسبها بالسيخ والمسمار وشكارة الأسمنت.. بتسلم نفسك لما تقعد في طيارة سايب الكابتن سايق الطيارة، وحياتك متوقفة على قراراته، ورضيت بهذا لأنك مبتفتيش".

اختتم: "إحنا ليه بنيجي في الدين وبنفتي؟! بنيجي في ربنا وعاوزين نقول رأينا! ده ربنا بيقول (ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنه مسئولًا)".





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