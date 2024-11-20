أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار وشبورة على هذه المناطق

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

فرص سقوط الأمطار

وقالت الهيئة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية فيس بوك إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعةK مشيرا إلى استقرار الحالة الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والدرجة الصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والدرجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والدرجة الصغرى 11 درجة، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14 درجة

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