146 مليون خدمة.. الصحة تكشف بالأرقام: ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة"؟

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 146 مليوناً و492 ألفاً و356 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 1 نوفمبر، وذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس 672 ألفاً و708 خدمات، مضيفاً أنه وفقاً لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت 159 ألفاً و800 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف في بيان اليوم أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 152 ألفاً و528 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 39 ألفاً و532 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 9 آلاف و748 خدمة، بالإضافة إلى تقديم 41 ألفاً و924 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 56 ألفاً و874 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 114 ألفاً و107 خدمات، وقدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 21 ألفاً و427 خدمة.

وقال عبدالغفار إن هيئة الإسعاف قدمت 7 آلاف و744 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2,930 قرار علاج على نفقة الدولة، وقدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 25 ألفاً و711 خدمة.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ40 ألفاً و383 مواطناً، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه إلى مقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة من خدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".