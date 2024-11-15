شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدًا السبت على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدا السبت يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى هطول أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:-