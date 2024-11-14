وزير الصحة: مصر أنفقت 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية هذا العام

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة أنفقت ما يقرب من 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025.

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الوزارة ونواب الوزير، ولفيف من قيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورات سريعة، مشيرًا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية على مدار عشر سنوات منذ عام 2014 حتى 2024 في تطوير كافة المجالات، لا سيما المنظومة الصحية، مؤكدًا أن كافة الإنجازات تحققت وفق رؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت وما زالت تطمح إلى بناء الإنسان المصري.

تضاعف ميزانية وزارة الصحة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن ميزانية الصحة تم مضاعفتها خلال الفترات السابقة، مما يدل على تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن الإنفاق على القطاع الصحي منذ 2014 حتى 2024 بلغ تريليون جنيه، كما تم تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240.5 مليار جنيه.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى بإجمالي 51.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم محافظات دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، والمنيا، بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 بإجمالي تكلفة 107.6 مليار جنيه.

ماذا حققت المبادرات الرئاسية؟

أضاف وزير الصحة والسكان أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدمت 170 مليون خدمة صحية لحوالي 94 مليون مواطن من خلال 3,527 وحدة صحية، مشيرًا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي لحديثي الولادة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف السمع، والتي بلغت 6,808,540 حالة، مضيفًا أن إجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52,209,327 حالة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، أشار وزير الصحة والسكان إلى المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو ما زالت جارية بإجمالي 1,219 مشروعًا، ومنها مستشفى طنطا العام، مجمع السويس الطبي، مستشفى جهينة بسوهاج، مستشفى بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفى القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، ومدينة العاصمة الطبية، مضيفًا الانتهاء من 20 مشروعًا خلال الفترة القليلة القادمة في 11 محافظة بإجمالي 10.7 مليار جنيه وبسعة 2,649 سريرًا.

واستعرض وزير الصحة والسكان الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية لنشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة القائمة على حقوق الطفل في إطار مبادرة الألف يوم ذهبية، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرًا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1,500 غرفة مشورة على مستوى الجمهورية.

أهمية ملف التنمية البشرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تطرق إلى ملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحًا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ومستعرضًا الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإجمالي 55,803,609 خدمة تشمل ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، وتوزيع مواد غذائية.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير أكد أن مبادرة "بداية" تستهدف كافة الفئات العمرية حتى عمر 65 عامًا، من خلال 30 جهة شريكة و9,800 سفير للمبادرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير أشار إلى الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بدءًا من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية، والأطفال من عمر صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهاراتهم وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال، ومن سن 6 إلى 18 سنة لتطوير مهارات الشباب وضمان جاهزيتهم لسوق العمل، ومن سن 18 إلى 65 سنة عبر برامج تدريبية ورفع القدرات، وفوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وأكد "عبد الغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن التنمية البشرية لا تقتصر على القطاع الصحي فقط، بل تشمل الاستثمار في كافة القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية في المجالات التنموية تجاوز 10 تريليون جنيه، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب تنمية وبناء الإنسان عبر الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والأنشطة الثقافية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية.

من جانبه، رحب النائب أحمد عبد الجواد، بالدكتور خالد عبد الغفار، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لاستكمال عرض رؤية الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها، ومن خلال دور الحزب في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها وتوضيح هذا الدور للمجتمع إيمانًا بأهمية الحوار وفتح قنوات التواصل المختلفة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وثمن عبد الجواد الدور الذي تقوم به وزارة الصحة، سواء على مستوى زيادة عدد المنشآت الطبية ورفع كفاءة المستشفيات، أو على مستوى تنفيذ المبادرات الصحية التي تهدف إلى القضاء على الأمراض أو الاكتشاف المبكر لها، كما حدث في القضاء على فيروس "C" والمبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة".

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