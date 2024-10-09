18 صورة ترصد حملة موسعة بالقاهرة لرئيس جهاز حماية المستهلك.. ماذا حدث؟

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كتب - محمد أبو بكر:

تصوير: محمد معروف

قاد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، حملة رقابية ليلية مفاجئة بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع.

جاءت الحملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لعام 2024، الذي يتناول السبع سلع الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.

بدأت الحملة بمرافقة الإدارات المعنية بالرقابة على الأسواق وعدد من مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز، حيث قاموا بجولة تفقدية في السلاسل التجارية بمنطقة شبرا، وتم التأكد من توفر السلع الاستراتيجية في الأسواق والالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع الأساسية، وضمان عدم حجبها عن التداول، وفقًا للقرار رقم 171 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يحظر إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

خلال الحملة، تفقد السجيني عددًا من أفران الخبز السياحية والأفرنجية بمنطقة شبرا، حيث تم التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وأوزان الخبز المتفق عليها.

وأوضح السجيني أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من استقرار توافر السلع.

كما حرص رئيس جهاز حماية المستهلك على التحدث مع المواطنين، لسؤالهم عن مدى رضاهم عن الأسعار وجودة السلع.

وأكد العديد من المواطنين أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع الغذائية، مع انخفاضات في بعض الأسعار. وطالبوا باستمرار المتابعة الميدانية لضمان المزيد من الانضباط في الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع غذائية بأكثر من السعر المعلن أو تداول سلع مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أشاد السجيني بالتزام بعض السلاسل التجارية التي التزمت بالإعلان عن الأسعار وتوفير تخفيضات على السلع، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بمتابعة توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها.

وأشار السجيني إلى أهمية دور المواطن كشريك أساسي في الرقابة على الأسواق.

وأكد أن الرقابة المجتمعية تسهم بشكل كبير في دعم جهود جهاز حماية المستهلك، منوهًا بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في رصد المخالفات والممارسات غير المنضبطة.

وفي ختام الحملة، شدد السجيني على ضرورة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وخاصة السلع الاستراتيجية السبعة، مؤكدًا أن المتابعة ستستمر لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بما يحقق التوازن في السوق.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024، بالتوازي مع قرار وزير التموين رقم 171، يهدف إلى تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة وضمان توفرها في الأسواق بكميات كافية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.