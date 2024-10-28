وزير الكهرباء يستقبل سفيرة قبرص لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السيدة بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدي القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة جورج فوكاس، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين في إطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا.



ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفيرة القبرصية، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وقبرص والروابط التي تجمع بين الشعبين، والتعاون الوثيق في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والتي يأتي على رأسها مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والتوسع في إقامة محطات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة وتحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة في الدولتين لاستيعاب ونقل الطاقات الجديدة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك متابعة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص وأن هناك أولوية لمشروعات الربط مع شبكات الدول المجاورة في استراتيجية الطاقة في إطار خطة العمل والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تصبح مصر مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، ولما لهذه المشروعات من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة.

وأضاف الدكتور عصمت، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يعزز الشراكة والتعاون، فضلاً عن تحقيق المزايا لشبكتي الكهرباء في الدولتين وزيادة القدرات المتاحة وكذلك دعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ونقل الخبرات وغيرها في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة ،منوها إلى استمرار العمل على إنهاء المشروع وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لتوليد الطاقات المتجددة في مصر.

واشادت السيدة بولي ايوانو سفيرة قبرص بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيرةً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين وأهمية المشروع وعوائده الاقتصادية، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص.