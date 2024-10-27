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حار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

10:57 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 28 أكتوبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة، و الوجه البحري 27 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 26 درجة، وجنوب سيناء 31 درجة، وجنوب الصعيد 32 درجة.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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