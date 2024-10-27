مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت.. التفاصيل والمدة الزمنية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر وقف تقسيط مقايسات وأسعار العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، مع منح المواطن الحرية في اختيار جهة التقسيط الراغب في التعامل معها.

ويتناول "مصراوي" كل ما يتعلق بمقايسات تركيب عدادات الكهرباء "الكارت"، والأوراق المطلوبة، ومميزاتها، وخطوات التركيب، وغير ذلك في دليل شامل، وفقًا لما جاء في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في ما يلي:

ما مقايسات تركيب عدادات الكهرباء "الكارت"؟

تختلف معايير تركيب عداد كهرباء "كارت" باختلاف نوع الوحدة "سكنية، تجارية، صناعية" وحالتها "جديدة، قديمة"، ومع ذلك هناك بعض المقاييس العامة التي يجب توافرها في جميع الحالات:

الوصلة الأرضية: إذ يجب أن تكون الوحدة متصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية بطريقة قانونية وآمنة.

المساحة: يجب أن تتناسب مساحة الوحدة مع قدرة العداد المراد تركيبه.

التصاريح اللازمة: الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة؛ مثل الحي أو المنطقة الصناعية.

الأوراق المطلوبة لعمل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء "الكارت":

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من إثبات ملكية الوحدة "سند الحيازة".

- صورة من مقايسات العداد.

- موافقة من الحي على قانونية الوحدة.

.. وفي حالة نشاط تجاري: تضاف البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار في استخراج التراخيص.

كيفية سداد المقايسة

يمكن السداد الإلكتروني على الموقع نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة، كما يمكن كذلك السداد في مركز الخدمة التابع له.

الخطوات اللازمة لتركيب عداد كهرباء "كارت":

- قم بزيارة موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هذا الرابط، وتسجيل حساب جديد.

اضغط هنا

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

خدمات متكاملة سهلة ومؤمنة

اضغط هنا

- اختر خدمة "تركيب عداد قانوني لأول مرة".

- قُم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة؛ بما في ذلك بيانات الوحدة والمشترك.

- قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

- قم بدفع الرسوم المقررة لعملية التركيب.

ويمكنك متابعة طلبك عبر المنصة ومعرفة مراحل تنفيذه.

المدة الزمنية لتنفيذ المقايسة والتوصيل:

المدة اللازمة لتنفيذ المقايسة هي 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة، في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.

في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض، فإن الأمر يكون كالتالي: تقديم الطلب "يوم واحد".

عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد "7 أيام" من تاريخ تقديم الطلب.

تنفيذ المقايسة وتركيب العداد "8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر".

إجمالي الفترة يصل إلى "16 يومًا".

مزايا عدادات الكهرباء "الكارت":

- توفر قراءات دقيقة لاستهلاك الكهرباء.

- يمكن فحص العدادات عن بُعد، ما يسهل عملية الفحص الدوري.

- تساعد عدادات الكهرباء الكارت على ترشيد استهلاك الكهرباء.

- يصعب التلاعب بعدادات الكهرباء الكارت.

لماذا قد يتم رفض طلب تركيب عداد كهرباء "كارت"؟

- عدم استيفاء الشروط الفنية أو القانونية اللازمة.

- وجود مخالفات كهربائية في الوحدة.

- عدم دفع الرسوم المقررة.