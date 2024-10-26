البيئة: استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" من جامعة الأزهر بأسيوط

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كتب- محمد نصار:





أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" في جامعة الأزهر الشريف بأسيوط، بمشاركة 580 طالبًا وطالبة.



وتُنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وشركة سانوفى مصر هذه الفعاليات التوعوية على مدار ثلاثة أيام.



وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب من خلال أنشطة متنوعة، تشمل تنظيم ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا"، حيث شارك فيه الطلاب بمسافة 5 كيلومترات للذكور و3 كيلومترات للإناث.



وتأتي هذه الأنشطة كجزء من جهود الوزارة لتحفيز الشباب على الإسهام في حل المشكلات البيئية ودعم أهداف التنمية المستدامة.



وتشمل الأنشطة أيضًا محاضرات وندوات علمية تتناول مواضيع مثل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى قوافل توعوية تجوب كليات الجامعة وتنفيذ حملات لزراعة الأشجار داخل الحرم الجامعي.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة انطلقت من جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث شهدت حضورًا كبيرًا وتفاعلًا من الطلاب، بما في ذلك تنظيم مسابقات وندوات علمية وحملات تشجير.