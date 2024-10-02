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مدبولي: مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة وعقيدتنا الحماية والدفاع عن مصالحنا

04:12 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.

وقال مدبولي: إنه بالنظر إلى خريطة المنطقة، فإن مصر هي واحة الأمن والاستقرار الموجودة اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ذلك يعود إلى السياسة المصرية الأصيلة، وأنها دولة ليس لها تطلعات للخارج، بل تنظر لمصلحتها، ولديها منظور الأمن القومي والإقليمي في الأساس، وبالتالي حتى العقيدة الموجودة دائمًا هي الحماية والدفاع عن مصالحنا.

وتابع: لم يكن لدينا الرغبة في الخروج أو الطمع في أي أطماع خارجية، وحتى العقيدة على مستوى القوات المسلحة هي الدفاع عن حدود ومقدرات الدولة المصرية.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الأمن القومي
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