أمطار وشبورة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة والظواهر الجوية

وزير الري: مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تغيرات كبيرة في حالة الطقس خلال الفترة الحالية نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 بداية من بعد غد الثلاثاء، لافتة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي الشبورة المائية والتي تتكون في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أنه يوجد فرص خفيفة للأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.