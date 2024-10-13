وزير الري يبحث مع وكيل وزارة المياه السعودية تعزيز أوجه التعاون

وزير الري: مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والوفد المرافق له، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه عبر الدكتور الشيباني عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على تعزيز التعاون الفني والعلمي بين مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، وهو ما يتطلب الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات خطة العمل التنفيذية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر اكتوبر ٢٠٢٢، حيث من المقرر قريبًا زيارة وفد سعودي لمحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

كما تم التباحث حول التعاون بين البلدين في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستفادة من النماذج الشبيهة الناجحة والمنفذة في كل من المغرب وإسبانيا واستراليا، والتعاون في مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه ومعالجة المياه، والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحوكمة إدارة المياه الجوفية.