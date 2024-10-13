إعلان

BBC

وزير الري يبحث مع وكيل وزارة المياه السعودية تعزيز أوجه التعاون

11:15 م الأحد 13 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يبحث مع وكيل وزارة المياه السعودية تعزيز أوجه التعاون
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يبحث مع وكيل وزارة المياه السعودية تعزيز أوجه التعاون
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يبحث مع وكيل وزارة المياه السعودية تعزيز أوجه التعاون
  • عرض 4 صورة
    وزير الري يبحث مع وكيل وزارة المياه السعودية تعزيز أوجه التعاون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- عمرو صالح:
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والوفد المرافق له، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه عبر الدكتور الشيباني عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على تعزيز التعاون الفني والعلمي بين مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، وهو ما يتطلب الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات خطة العمل التنفيذية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر اكتوبر ٢٠٢٢، حيث من المقرر قريبًا زيارة وفد سعودي لمحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

كما تم التباحث حول التعاون بين البلدين في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستفادة من النماذج الشبيهة الناجحة والمنفذة في كل من المغرب وإسبانيا واستراليا، والتعاون في مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه ومعالجة المياه، والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحوكمة إدارة المياه الجوفية.

هاني سويلم وزير الري وزير المياه السعودي عبدالعزيز الشيباني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك.. تامر أمين: أنا أحسن إعلامي في مصر

إعلان

إعلان

مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة
اخترقت عمق إسرائيل.. هجوم غير مسبوق لطائرة مسيرة لبنانية قرب بلدة بنيامينا
حادث قطار المنيا: سقوط عربات في الترعة وبطولات الأهالي (تغطية خاصة)
بالصور.. لحظة انتشال أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا