توجيه مهم من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل بالمراكز التكنولوجية في عدد من أحياء المحافظة، حيث تابع إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

خلال جولة المحافظ، التي شملت أحياء الهرم والعمرانية، استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، وأكد على أهمية سرعة البت في الطلبات. كما استمع إلى تقارير من رؤساء المراكز التكنولوجية حول كيفية تسجيل الطلبات في المنظومة الإلكترونية.

وشدد النجار على رؤساء الأحياء بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان كفاءة وفاعلية العمل، وأهمية تسجيل البيانات المتعلقة بجميع الطلبات بشكل فوري لضمان سرعة الخدمة.