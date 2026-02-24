شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حادثة مأساوية أعادت إلى الأذهان ما عُرف إعلاميًا بقضية «نيرة أشرف»، بعد أن أقدم شاب على طعن فتاة عدة طعنات في الشارع إثر رفضها خطبته، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وسط صدمة وحزن بين الأهالي الذين حاولوا إنقاذها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بدقة.

وأكد شهود العيان أن المتهم هاجم الفتاة فجأة أمام المارة، في مشهد صادم للجميع، وحاول الأهالي التدخل بسرعة لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن إصابتها كانت قاتلة وفارقت الحياة قبل وصولها.

وقال أحد الشهود: "حاولنا ننقذها، بس للأسف الإصابة كانت خطيرة جدًا وفارقت الحياة قبل ما نوصلها المستشفى".

وبينما خيم الحزن على الحي، أشار الأهالي إلى أنهم تمكنوا من ضبط المتهم فور ارتكابه الحادث وسلموه لرجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأفاد جيران الفتاة أن أسرتها تقيم بالمنطقة منذ عدة أشهر فقط، وأنها كانت معروفة بحسن السيرة والسلوك بين السكان. وقال أحد الجيران: "هما ناس محترمة والبنت نفسها مهذبة، ومسمعناش عنهم غير كل خير". وأضاف آخر: "الحادثة صدمتنا كلنا، محدش يصدق اللي حصل في شارعنا".

وشيّع أهالي مدينة الخصوص جثمان الفتاة وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أسرتها وذويها، مطالبين بسرعة القصاص من الجاني.

وشارك في التشييع جموع من الجيران والأهالي في مشهد مؤثر أثار حالة من الحزن بين من حضروا التشييع، وسط صرخات واستغاثات الأسر المصدومة من الفاجعة.

من جانبها قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن الفتاة عدة طعنات في الشارع، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث بشكل شامل، متضمنًا تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، سؤال شهود العيان، وإجراء منظار الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

