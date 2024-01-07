بسبب هذه الظاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- عمر كامل:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وذكرت أنه من المتوقع أيضًا أن تطال مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إلى أن الشبورة السابق ذكرها في الأماكن السابقة قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.