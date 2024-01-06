التقطوا صورًا بالهواتف.. المصلون يستقبلون السيسي بكاتدرائية العاصمة الجديدة

السيسي عن البابا تواضروس: له مواقف لا يصنعها إلا رجال مخلصون يحبون



كتب- إسلام لطفي:

حرص العديد من المصلين في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التقاط صور للرئيس عبدالفتاح السيسي فور دخوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت، لتهنئة المواطنين بعيد الميلاد المجيد.

وحرص الرئيس على رد تحيتهم أثناء سيره في الممر المؤدي إلى منطقة "الخورس" في مقدمة الكنيسة، وسط أجواء مليئة بالود والمحبة والتقدير للفتة التي اعتاد الرئيس على تقديمها في عيد الميلاد من كل عام.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والمواطنين المصريين المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح.