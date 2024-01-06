السيسي: ما تشهده غزة يؤثر علينا جميعًا.. ونتمنى انتهاء الأزمة قريبًا

وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بالحي الثالث في مدينة بدر في زيارة



كتب- إسلام لطفي:

قدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وقال خلال كلمة ألقاها في الكاتدرائية: نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يجعل 2024 نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.

وأضاف: منذ 2020 والظروف صعبة والأزمات ونتمنى أن تنتهي الأزمة الكبيرة في غزة التي تعيشها المنطقة الآن.

وتابع: جايين عشان نشارككم في فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير، وعلى كل حال السنادي تكون سعيدة علينا كلنا.

واستطرد: نتمنى أن نتجاوز بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة ونتمنى من الله أنها متزيدش أكتر من كده ولا تستمر.. وأكتر أزمة نعيشها كلنا ونتأثر بيها كلنا.