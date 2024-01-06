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BBC

السيسي: ما تشهده غزة يؤثر علينا جميعًا.. ونتمنى انتهاء الأزمة قريبًا

08:30 م السبت 06 يناير 2024
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    الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
  • عرض 3 صورة
    الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
  • عرض 3 صورة
    الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
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كتب- إسلام لطفي:
قدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وقال خلال كلمة ألقاها في الكاتدرائية: نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يجعل 2024 نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.

وأضاف: منذ 2020 والظروف صعبة والأزمات ونتمنى أن تنتهي الأزمة الكبيرة في غزة التي تعيشها المنطقة الآن.

وتابع: جايين عشان نشارككم في فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير، وعلى كل حال السنادي تكون سعيدة علينا كلنا.

واستطرد: نتمنى أن نتجاوز بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة ونتمنى من الله أنها متزيدش أكتر من كده ولا تستمر.. وأكتر أزمة نعيشها كلنا ونتأثر بيها كلنا.

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة الرئيس السيسي

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