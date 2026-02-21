أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت عنوان: "سلامتك تهمنا"، في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة لدى مستخدمي وسائل النقل المختلفة، والحفاظ على أرواح الركاب وصون الملكية العامة للدولة.

وناشدت "النقل" المواطنين في هذا السياق، ضرورة المشاركة الإيجابية معها في نشر الوعي، والتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، لما تمثله من مخاطر مباشرة على سلامة الركاب والمرافق.

وأوضحت "الوزارة" أن من أبرز هذه السلوكيات تشويه جدران المحطات، والركوب دون تذكرة، ومحاولة فتح أبواب المترو بعد غلقها، والوقوف على حافة الرصيف بما يعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد اعتداءً على الممتلكات العامة وتهديدًا لأمن وسلامة الجميع.

وشددت وزارة النقل على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان، واتباع الإرشادات والتعليمات داخل المحطات ووسائل النقل، حفاظًا على أرواح الركاب وضمان استدامة المرافق العامة، داعية المواطنين إلى التعاون من أجل توفير بيئة نقل آمنة وحضارية.

