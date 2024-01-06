الأولوية لهؤلاء.. وزير التموين يكشف موقف فرص العمل بالمنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة

كتب- محمد سامي:

وجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة.

وأكد المصيلحي أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور؛ ستكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليًّا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص؛ حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أية عقبات .

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مولًا تجاريًّا ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، وبحضور العميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.