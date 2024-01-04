خطوات وكيفية التقديم على عداد كهرباء عبر "المنصة الموحدة"

كتب - محمد صلاح:

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نستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم على عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للخدمات.

يستطيع المواطن إنجاز التقديم على عداد كهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء باتباع عدة خطوات، وهي:

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وكتابة البيانات المطلوبة الكاملة اضغط هنا.

- يختار العميل رقما سريا مكونًا من 8 رموز والاحتفاظ به، ثم رفع صورة للبطاقة الشخصية أمامية وخلفية، يليها تقديم عقد ملكية للوحدة الراغب في تركيب العداد لها ببيانات البطاقة الشخصية.

-يتم إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير، وأخيرا يتم إرفاق صورة للعقار من الخارج.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأطلقت الدولة المصرية المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم خدمات للمواطنين متعلقة بالتيار الكهربائي، ولعل أبرزها دفع الفاتورة، فضلا عن خدمات أخرى ومنها: «شهادة بيانات استهلاك، واستعلام عن الفواتير، واحسب فاتورتك، وتسجيل قراءة العداد، وتحويل طلب الممارسات إلى عدادت كودية، وتركيب عداد بدل فاقد، وتركيب عداد بدل تالف، وخدمة طلب فحص العداد، وتركيب عداد قانوني لأول مرة، وتوصيل تيار كهربائي للمباني السكنية».

يذكر أنه من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يمكن توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل تيار مؤقت، واستبدال عداد بقدرة أكبر، وشهادة بيانات تعاقد.