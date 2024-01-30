اليوم.. حفل إطلاق كتاب "مختارات قصصية" لشباب المترجمين بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر

تشهد قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الثلاثاء، في الحادية عشرة صباحا، حفل إطلاق كتاب "مختارات قصصية من حول العالم"، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

الكتاب صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وهو لمجموعة مؤلفين، وترجمة مجموعة من شباب المترجمين، الذين يصل عددهم إلى 28 مترجما من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي.

يأتي الكتاب في إطار تعاون مشترك بين هيئة قصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، حيث أعلن المركز عن مسابقة كبرى لشباب المترجمين، أسفرت عن الأعمال الفائزة، التي ضمها هذا الكتاب، الذي تم نشره من قبل هيئة قصور الثقافة في سلسلة "آفاق عالمية" التي تصدر برئاسة تحرير المترجم الكبير د. أنور إبراهيم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى جمع بين المؤسستين، والذي يهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر من شباب المترجمين.